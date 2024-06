Nationalmannschaft Nach Nagelsmann-Kritik: Doku-Autor Awounou erklärt Umfrage

Bundestrainer Nagelsmann hatte die Umfrage am Sonntag mit drastischen Worten kritisiert. „Ich hoffe, nie wieder so was von so einer Scheißumfrage lesen zu müssen“, hatte der 36-Jährige bei der Pressekonferenz des DFB vor dem EM-Testspiel gegen die Ukraine gesagt. Kritisch zu bewerten sei besonders die Fragestellung, hatte am Samstag bereits Nationalspieler Joshua Kimmich angemahnt.