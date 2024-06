Nationalmannschaft Nach Regen: Nürnberg erwartet keine Auswirkung auf DFB-Spiel

Die Partie am Abend (20.45 Uhr/ARD) ist das erste von zwei Test-Länderspielen für die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem EM-Start. Am kommenden Freitag folgt in Mönchengladbach die Turniergeneralprobe gegen die griechische Auswahl. Bei der EM (14. Juni bis 14. Juli) sind Schottland, Ungarn und die Schweiz Gegner der deutschen Mannschaft.