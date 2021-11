WM-Qualifikation : Nach Tritt gegen Hals: Goretzka schenkt Gegenspieler Trikot

Wolfsburg Schnelle Versöhnung und schöne Geste: Leon Goretzka hat dem Liechtensteiner Fußball-Nationalspieler Jens Hofer nach dessen Fußtritt gegen den Hals und der folgenden Roten Karte sofort verziehen.

Der Spieler vom FC Biel in der 3. Schweizer Liga hatte beim 9:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft in Wolfsburg nach wenigen Minuten Goretzka mit einem Tritt am Hals getroffen. Hofer sah die Rote Karte und entschuldigte sich anschließend schon auf dem Platz und beim Verlassen des Rasens mehrfach bei Goretzka.