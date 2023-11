DFB-Nachwuchs Nächste „Hausnummer“ für U17 - Wück bekräftigt WM-Ziel

Europameister Deutschland hatte im Achtelfinale ein hart umkämpftes Spiel gegen die USA gewonnen. Nach dem 3:2 gegen die US-Boys ist nun am Freitag (9.30 Uhr) in Jakarta Spanien der Gegner. Ein mögliches Halbfinale würde am Dienstag ausgetragen. „Ich glaube, dass wir gut gerüstet sind für das Spiel“, sagte Wück am Donnerstagmittag bei Sky. Alle Spieler des aktuellen Aufgebots seien fit für das Spanien-Duell.