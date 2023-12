Nationalmannschaft Nagelsmann beendet Havertz-Experiment: „Ist vorbei“

Der Bundestrainer erklärte und relativierte auch seine Aussagen zur Abwehrarbeit („Wir sind keine Verteidigungsmonster“). Bei seiner Aussage fehle der Halbsatz, „wenn wir an der Kaderstruktur nichts ändern würden“, sagte Nagelsmann. „Das ist der entscheidende Halbsatz, den ich da noch nicht gesagt habe. Kurz nach dem Spiel, hast Du nicht die Gedanken, wie vielleicht der nächste Kader aussehen könnte“, sagte der Bundestrainer. „Wir haben Lehren aus diesen Spielen, gute Lehren gezogen. Wir müssen ein bisschen was an der Kader-Struktur ändern, um mehr Verteidigungsmonster zu werden.“