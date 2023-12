Nationalmannschaft Nagelsmann deutet an: Kimmich wieder hinten rechts

Julian Nagelsmann hat die mögliche Rückkehr von Joshua Kimmich auf die rechte Abwehrseite in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Aussicht gestellt. „Durch eine kleine Anpassung, es ist keine 180-Grad-Wandlung, ist auch Josh ein Kandidat auf dieser Position“, sagte Nagelsmann am Samstagabend im „aktuellen Sportstudio“ des ZDF.