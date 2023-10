Nationalmannschaft Nagelsmann hat zwei Premieren-Ziele - Ohne Kimmich gegen USA

Julian Nagelsmann strebt in seinem Premieren-Spiel als Bundestrainer gleich zwei übergeordnete Ziele an. Der 36-Jährige wünscht sich in Hartford gegen Gastgeber USA (21.00 Uhr/RTL) neben einem Sieg, dass nach wenigen Trainingstagen auch schon erste Grundzüge seiner Spielidee auf dem Fußballplatz zu sehen sind.