Nationalmannschaft Nagelsmann: Im März andere Vorzeichen für Neuer-Comeback

„Wir hoffen alle, dass er extrem konstant spielt bis zu nächsten Länderspielmaßnahme. Dann sind es schon wieder andere Vorzeichen“, sagte Nagelsmann zur Bekanntgabe des Kaders für die beiden Testspiele gegen die Türkei am 18. November in Berlin und drei Tage später in Wien gegen Österreich, in dem der in diesem Jahr lange verletzte Torwart und Kapitän des FC Bayern noch fehlt.