Nationalmannschaft Nagelsmann kündigt einschneidende Maßnahmen an

„Es gibt jetzt keine Radikalkur, dass wir zehn Spieler zu Hause lassen und zehn neue einladen, aber es wird schon etwas verändern in der Struktur, weil wir auch eine veränderte Nationalmannschaft haben vom Selbstverständnis, in der Art und Weise, wie wir auftreten“, sagte der 36-Jährige nach der Auslosung der Gruppenphase für die Heim-EM in Hamburg.