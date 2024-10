Fußball-Nationalmannschaft Nagelsmann lobt Adeyemi - Mehr Spielpraxis für Beier in U21

Julian Nagelsmann hat dem zurzeit angeschlagenen BVB-Angreifer Karim Adeyemi gute Chancen auf eine baldige Rückkehr in die Fußball-Nationalmannschaft eingeräumt. „Er hat sich verletzt, aber er ist in einem sehr guten Flow. Ich sehe ihn in Zukunft als Kandidaten für uns“, sagte der Bundestrainer in einem DFB-Interview zur Nominierung seines 23-köpfigen Kaders für die Nations-League-Spiele am 11. Oktober in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina und drei Tage später in München gegen die Niederlande.