Nationalmannschaft Nagelsmann-Premiere in den USA mit Erfolgsdruck

Fußball-Deutschland leidet so sehr unter dem quälenden Erfolgsentzug. Deshalb redet der große Hoffnungsträger Nagelsmann vor dem Anpfiff auch lieber über das Gewinnen. „Das ist das wichtigste Thema, um eine gute Stimmung zu bekommen. Im Fußball ist es immer so, wenn du gewonnen hast, war alles, was du davor getan hast, gut“, sagte der 36-Jährige. Gut war jedenfalls schon mal der Einsatz, den der Bundestrainer in seinen ersten Trainingstagen in Foxborough zeigte. Nagelsmann schien stets ein paar Schritte voraus.