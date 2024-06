Nationalmannschaft Nagelsmann sieht's positiv: „Späte Tore cool für die Psyche“

An Arbeit bis zum Eröffnungsspiel am Freitag in München mangelt es nicht. Die Startelf aber wird sich kaum ändern, auch wenn sie sich nicht empfahl. „Es wird ungefähr so aussehen wie heute“, kündigte Nagelsmann an. Das gilt auch für die Torwartposition. Er werde „nicht an der Torwartfrage herumdoktern“, sagte Nagelsmann. Neuer genieße sein Vertrauen. Insgesamt sprach Nagelsmann von „einer startenden 13“, also 13 Kandidaten für die erste Elf.