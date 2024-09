Wirtschaftlicher Bundestrainer Nagelsmann spricht sich für 35-Stunden-Woche aus

Bundestrainer Julian Nagelsmann macht sich Gedanken auch weit über den Fußball hinaus - und plädiert für die Einführung einer 35-Stunden-Woche. „Ich fände es nicht so verkehrt“, sagte Nagelsmann am Mittwoch während eines Gesprächs auf der Messe „Digital X“ in Köln. Diese 35 Stunden sollten dann steuerpflichtig sein, „und alles, was on top kommt, ist steuerfrei“, sagte der Bundestrainer. „Ich glaube, dass es Anreize geben muss, gerne arbeiten zu gehen.“