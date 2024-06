EURO 2024 Nagelsmann stimmt DFB-Team mit Ansprache auf Ungarn ein

Die gute Nachricht ist: Auch in Stuttgart kann Nagelsmann am Mittwoch (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) wieder seine Wunschformation um Kapitän Ilkay Gündogan aufbieten. Grund für personelle Änderungen hat der DFB-Chefcoach nicht. Trotzdem betonte der 36-Jährige in den vergangenen Tagen immer wieder auch den besonderen Wert der Einwechselspieler. „Es ist wichtig in einem Turnier, dass wir auch Spieler von der Bank haben, die Impulse bringen.“ Gegen Schottland trafen Niclas Füllkrug und Emre Can als Einwechselspieler.