Fußball Nagelsmann über Messi, Ronaldo, Musiala und Bellingham

Vor dem zweiten EM-Gruppenspiel gegen Ungarn wurde Bundestrainer Julian Nagelsmann in Stuttgart auf Klinsmanns These in der englischen „Sun“ von einem Reporter des Blattes angesprochen und gefragt, ob er einen solchen Konkurrenzkampf förderlich für die Entwicklung der beiden Youngster vom FC Bayern München und von Real Madrid halten würde und ob er selbst eher ein Ronaldo- oder Messi-Typ sei?