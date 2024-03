Nationalmannschaft Nagelsmann verteidigt Personalpolitik

Er plane mit den Spielern auf den gleichen Positionen, die sie auch in ihren Clubs spielten, führte der Bundestrainer an. „Der Sport ist der Gleiche wie am Samstag. Der Ball sieht ähnlich aus, wenn nicht gleich“, sagte Nagelsmann. Der 36-Jährige fühlte sich zudem durch die Kritik an seine eigene Karriere erinnert, in der er als ehemals jüngster Bundesliga-Coach und jüngster Bundestrainer sich mit begrenzter Erfahrung in wichtigen Positionen beweisen musste. Keine Erfahrung zu haben, sei für ihn kein Ausschlusskriterium. Denn: „Dann wirst du nie Erfahrung kriegen“, betonte Nagelsmann.