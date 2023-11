Nationalmannschaft Nagelsmann vertraut Havertz - Ohne Kimmich gegen Österreich

Mit dem Arsenal-Profi in der Startelf, aber ohne Joshua Kimmich und Florian Wirtz tritt die Fußball-Nationalmannschaft am Abend (20.45 Uhr/ZDF) in Wien gegen Österreich an. Im Tor steht beim letzten EM-Testländerspiel des Jahres erneut Kevin Trapp als Ersatzmann von Marc-André ter Stegen.