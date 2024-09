Fußball-Nationalmannschaft Nagelsmann will wenig ändern - Füllkrug bricht Training ab

Ein Einsatz von Torjäger Niclas Füllkrug im Topspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League gegen die Niederlande ist ungewiss. Der 31 Jahre alte Angreifer ist nach dem 5:0 gegen Ungarn angeschlagen. Bundestrainer Julian Nagelsmann berichtete vor dem Anschlusstraining am Montagabend in der Arena in Amsterdam von Problemen an der Achillessehne beim Übergang zur Wade.