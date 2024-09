Fußball-Nationalmannschaft Nagelsmann würde Spieler aus Saudi-Liga nominieren

Bundestrainer Julian Nagelsmann würde bei entsprechender Leistung auch einen Spieler in die Nationalmannschaft berufen, der in der Fußball-Liga in Saudi-Arabien spielt. „Das ist keine ganz leichte Frage. Generell kann ich es schon verstehen, wenn der Trainer die Leistungsfähigkeit dann überprüfen will, aktuell ist die Liga in Saudi-Arabien noch nicht auf dem Niveau, wie in Europa die meisten Ligen sind. Demnach muss man sehen, ob der Spieler das Niveau halten kann, um für sein Land zu spielen“, sagte Nagelsmann vor der Partie gegen die Niederlande heute (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam.