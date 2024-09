Fußball-Nationalmannschaft Nagelsmanns Ansage: Kein Jammern über Rücktritte

Julian Nagelsmann hat vor dem Start der Nations League vor zu viel Jammerei über die prominenten Rücktritte in der Fußball-Nationalmannschaft gewarnt. „Natürlich sind es vier große Spieler, die eine große Bedeutung haben. Aber wir tun gut daran, jetzt nach vorne zu schauen und nicht die ganze Zeit zu sagen, was jetzt alles wegfällt“, sagte der Bundestrainer vor der Partie gegen Ungarn an diesem Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Düsseldorf.