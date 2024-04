Nationalmannschaft Nagelsmanns EM-Liste: Vertrag, Personal, Gegner

Keine neun Wochen mehr, dann rollt der Ball für die Fußball-Nationalmannschaft beim Heim-Turnier mit dem Eröffnungsspiel am 14. Juni in München gegen Schottland. Der Workshop der UEFA hat Nagelsmann vergegenwärtigt: Die Zeit rast dahin und die Aufgaben sind auch nach den Mutmachern in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) herausfordernd.