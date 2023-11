Nationalmannschaft Nagelsmanns EM-Planung hängt auch an Oranje

Die Bedingungen: Die Gegner müssen direkt für die Endrunde qualifiziert sein, sonst stünden für Teams dieser Kategorie Playoff-Spiele im März an. Zudem will der DFB auch nicht im Vorlauf zum Turnier auf anschließende Vorrundengegner treffen. Die werden in gut zwei Wochen in der Elbphilharmonie ermittelt.