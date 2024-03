Nationalmannschaft Nagelsmanns EM-Roulette: Neulingsschwarm trifft Retro-Duo

Die drei Stuttgarter Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav sowie die neue Münchner Sechser-Hoffnung Aleksandar Pavlovic wurden vorab in einem medialen Info-Wettbewerb schon als Neulinge im Teamkreis kolportiert. Ob in Frankfurts Robin Koch oder Debütant Jan-Niklas Beste vom 1. FC Heidenheim womöglich noch weitere Akteure ohne maßgebliche internationale Meriten eingeladen werden, fällt da fast schon nicht mehr ins Gewicht. Nie wurde die Nationalmannschaft so kurz vor einem großen Turnier - noch dazu als Gastgeber - so durchgeschüttelt.