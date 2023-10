Nationalmannschaft Nagelsmanns Heimpremiere gegen die Türkei in Berlin

Damit ist der Jahresplan für die DFB-Auswahl komplett. Die Premiere von Nagelsmann als DFB-Chefcoach und Nachfolger von Hansi Flick findet am 14. Oktober (21.00 Uhr/RTL) in Hartford gegen die USA statt. Drei Tage später steht die zweite Testpartie der Amerika-Reise in Philadelphia gegen Mexiko (02.00 Uhr) an. Nagelsmann wird sein Aufgebot für diese Spiele am Freitagvormittag bekannt geben.