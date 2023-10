Nationalmannschaft Nagelsmanns Kader komplett: Havertz reist in die USA nach

Nach einer Zahnoperation konnte der 24 Jahre alte Profi vom FC Arsenal wie von Nagelsmann angekündigt am Mittwoch in die USA fliegen. Das bestätigte der DFB. Havertz hatte am Montag noch nicht wie der übrige DFB-Tross nach Nordamerika reisen können, weil er nach dem Eingriff noch Erholung benötigte und auf die Flugerlaubnis warten musste.