Nationalmannschaft Nagelsmanns November-Fragen

Niclas Füllkrug ist auf der Neun die Nummer eins. Als Mittelstürmer und Tor-Lieferant ist der BVB-Angreifer unumstritten. Aber Nagelsmann plant fix mit einem wuchtigen Stoßstürmer in seinem 4-2-2-2-System und sucht deshalb ein Backup. Thomas Müller war auf der Position in Amerika nur Ergänzungsspieler, eine erneute Berufung von Kevin Behrens vom 1. FC Union wäre eine Überraschung. Der Berliner gestand nach seiner Premiere gegen Mexiko, er sei es „nicht gewohnt, auf so einem Niveau zu trainieren, zu spielen“. Als Top-Kandidat für eine DFB-Premiere gilt Philipp Tietz, der zuletzt beim FC Augsburg in Serie traf. „Das ehrt mich, dass mein Name im Zusammenhang mit Julian Nagelsmann genannt wurde. Aber ich glaube, ich muss auf dem Teppich bleiben“, sagte Tietz.