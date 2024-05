Nationalmannschaft Nagelsmanns Salami-Nominierung: Oma Lotti, Dortmund und Sané

Nico Schlotterbeck in der Tagesschau, Jonathan Tahs Bild auf einer Torte im Social-Media-Clip. Julian Nagelsmann geht wieder einmal einen besonderen Weg. Mit der Vergabe der EM-Tickets nach dem Salami-Prinzip überrascht der Bundestrainer. Spätestens am Donnerstag (13.00 Uhr) mit dem offiziellen Termin in Berlin werden dann alle Kandidaten für das Heimturnier bekannt sein. Einige personelle Fragen nimmt Nagelsmann aber dennoch mit in die EM-Vorbereitung - und möglicherweise sogar mit ins Turnier.