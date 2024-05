Nationalmannschaft Nagelsmanns Trainingsgruppe füllt sich

Der Bayern-Schlussmann war nach einem Magen-Darm-Infekt am Dienstag mit zwei Tagen Verspätung im EM-Trainingslager in Thüringen angekommen. Das Torwarttraining bestritten zunächst Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim und Alexander Nübel vom VfB Stuttgart. Neuer soll am Montag im EM-Test gegen die Ukraine in Nürnberg nach eineinhalb Jahren sein DFB-Comeback feiern. Für das Heimturnier ist er von Bundestrainer Nagelsmann als Nummer eins eingeplant.