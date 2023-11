Nationalmannschaft Nagelsmanns Urteil: Auf EM-Weg fehlen Emotionen

In der Aufregung um die Havertz-Rolle geriet eine Kern-Problematik fast ins Abseits. Nagelsmann muss sich die Frage stellen, ob Ilkay Gündogan und Joshua Kimmich als Doppelsechs die beste aller Lösungen sind. Mit Pascal Groß hatte sich Gündogan in den USA prächtig ergänzt. Und mit Kimmich? „Das sind beide Spieler vom Profil her, die nicht das klassische Spiel auf den zweiten Ball lieben“, analysierte Nagelsmann richtig.