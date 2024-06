Nationalmannschaft Nagelsmanns Wunschteam: Ältere Startelf zuletzt bei EM 2000

Neuer wäre seit der EM 2016 zum fünften Mal in Serie der älteste deutsche Spieler in der Startelf beim Auftaktspiel. Er ist zudem der erste deutsche Nationalspieler, der bei einem Turnier älter ist als der Bundestrainer. Julian Nagelsmann wird am 23. Juli - neun Tage nach dem Endspiel - 37 Jahre alt. Jünger war noch kein Bundestrainer bei einem Turnier.