Auszeichnung Nationalspieler Moukoko erhält Fritz-Walter-Medaille

Der 18-jährige Moukoko gehörte vergangene Saison zum Kader von Bundestrainer Hansi Flick bei der WM in Katar und zum Aufgebot der U21-Auswahl bei der EM in Georgien und Rumänien. Silber bei den U19-Fußballern erhielt Brajan Gruda vom FSV Mainz 05, Bronze ging an den Hoffenheimer Umut Tohumcu.