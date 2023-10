Fußball-Nationalmannschaft Nationalspieler posieren in Football-Trikots der Patriots

Der frühere deutsche NFL-Profi Markus Kuhn hatte zum Abschluss der Übungseinheit gestern Abend (Ortszeit) in Foxborough auf dem Trainingsgelände der New England Revolution aus der Major League Soccer das erste Trikot noch auf dem Rasen an Kapitän Ilkay Gündogan überreicht. Der frühere deutsche NFL-Profi richtete auch ein paar Worte ans DFB-Team. Dafür gab's Applaus.