Nationalmannschaft Nationalspieler Sané: Nagelsmann guter Trainer

„Julian ist ein guter Trainer, das auf jeden Fall, eine gute Person auch“, sagte der 27 Jahre alte Offensivspieler vom deutschen Bundesliga-Rekordmeister am Dienstag nach dem 2:1-Testspielsieg in Dortmund gegen Vize-Weltmeister Frankreich. „Schauen wir mal, was passiert. Ob er Bock drauf hat. Klar wäre es schön, ihn wiederzusehen, mit ihm zu arbeiten, auf jeden Fall.“