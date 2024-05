Nationalmannschaft Nations-League-Spiele in Düsseldorf, München und Freiburg

Fortgesetzt wird der Wettbewerb für die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 11. Oktober in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina und drei Tage später, am 14. Oktober, mit dem Heimspiel gegen die Niederlande in München. Zum Jahresabschluss geht es am 16. November in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina und am 19. November in Budapest gegen Ungarn. Alle Partien werden um 20.45 Uhr angepfiffen.