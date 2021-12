DFB-Elf drohen Spitzenteams : Nations League wird zum WM-Gradmesser

Nyon Frankreich, England, Österreich. Oder Italien, Kroatien, Ungarn. Der Nationalmannschaft droht bei der Auslosung zur Nations League eine schwere oder unbequeme Gruppe.

Zum dritten Mal findet im kommenden Jahr die Nations League statt. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist wieder in der Liga A der besten Teams dabei. Bei der Auslosung in der UEFA-Zentrale in Nyon könnte das Team von Bundestrainer Hansi Flick schwere Gegner bekommen.