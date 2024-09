Fußball-Nationalmannschaft Neue Heimat: DFB-Team im Oktober wieder in Herzogenaurach

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird den Kader am 7. Oktober in Franken versammeln. Bekanntgeben wird er sein Aufgebot in der Woche zuvor. Nach dem Spiel in Zeneca wird der DFB-Tross vor der Holland-Partie auch nochmals nach Herzogenaurach zurückkehren. Deutschland führt die Tabelle nach dem 5:0 gegen Ungarn und einem 2:2 in Amsterdam gegen Holland mit vier Zählern vor den punktgleichen Niederländern an.