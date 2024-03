Nationalmanschaft Neuendorf: Gespräche mit Nagelsmann nach Länderspielen

„Von unserer Seite wäre es absolut wünschenswert“, bekräftigte er nun. Der Vertrag von Nagelsmann läuft - wie der von Sportdirektor Rudi Völler - nach der Heim-EM im Sommer aus. Die DFB-Auswahl schließt die Länderspielphase nach der Partie am Samstag in Lyon gegen Frankreich mit der Partie am Dienstag in Frankfurt/Main gegen die Niederlande ab.