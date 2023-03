Nationalmannschaft Neuendorf: Gespräche über Anstoßzeiten der DFB-Auswahl

Die kommenden beiden Länderspiele der DFB-Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick am 25. März in Mainz gegen Peru und drei Tage später in Köln gegen Belgien werden um 20.45 Uhr angepfiffen. Da die deutsche Nationalmannschaft als Heimauswahl nicht an der Qualifikation teilnimmt, stehen bis zur EM im Sommer 2024 nur noch Testspiele auf dem DFB-Fahrplan.