Nationalmannschaft Neuendorf gibt EM-Finale als Ziel für die DFB-Auswahl aus

Bundestrainer Nagelsmann genieße das volle Vertrauen, sagte Neuendorf. „Wir dürfen nicht wieder in den Flow kommen, dass wir sagen, alles war schlecht. Wir haben gute Phasen erlebt.“ Am Fahrplan des DFB, mit Nagelsmann zunächst in die Heim-EM 2024 zu gehen und dann über eine Verlängerung des im direkten Anschluss an das Turnier auslaufenden Vertrags zu sprechen, habe sich nichts geändert. „Eine Trainerdebatte jetzt loszutreten, ist völlig verkehrt“, sagte Neuendorf.