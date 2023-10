Fußball-Nationalmannschaft Neuer blickt „tiefenentspannt“ Richtung EM

„Ich glaube, das ist ein Thema, womit ich mich aktuell gar nicht beschäftige, weil ich heute mein erstes Spiel gemacht habe. Ich freue mich darüber, dass es so gut gelaufen ist und ich wieder zurück bin“, sagte der Weltmeister-Torwart von 2014. Er berichtete zudem, dass er am Freitag Kontakt mit Ex-Bayern-Coach Nagelsmann gehabt habe. „Er hat mir für heute alles Gute gewünscht.“ Mehr gab Neuer nicht preis. Bei ihm sei „alles tiefenentspannt. Ich freue mich auf die nächsten Spiele und werde da wie immer Gas geben“, kündigte er an.