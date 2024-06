Nationalmannschaft Neuer: Gedanken über DFB-Rücktritt erst nach EM

Neuer debütierte 2009 im DFB-Trikot, ein Jahr später war er bei der WM in Südafrika die Nummer eins, 2014 folgte die Krönung mit dem WM-Titel in Brasilien. Die Turnierpleiten bei der WM 2018, EM 2021 und WM 2022 konnte auch er nicht verhindern. Mittlerweile hat er 120 Länderspiele bestritten - mit Abstand die meisten aller Torhüter in der DFB-Auswahl.