DFB-Rekordtorwart : Neuer gleichauf mit Maier: 95. Länderspiel gegen Ukraine

Leipzig Manuel Neuer hat Sepp Maier als deutscher Rekordtorwart eingeholt. Der Schlussmann des FC Bayern München absolviert am Abend in Leipzig gegen die Ukraine sein 95. Länderspiel für die Fußball-Nationalmannschaft.

Auf die gleiche Anzahl Einsätze im DFB-Trikot kam bislang nur der heute 76 Jahre alte Maier. Neuer debütierte am 2. Juni 2009 beim 7:2 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate. Am Dienstag kann sich der 34-Jährige beim Jahresabschluss in Sevilla gegen Spanien mit dem 96. Länderspiel die alleinige Bestmarke sichern.