Nationalmannschaft Neuer greift sich EM-Ball: Kampf um Nummer eins entbrannt

Obwohl Neuer nach Rücksprache mit Nagelsmann auf eine Teilnahme an den Länderspielen gegen die Türkei am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Berlin und drei Tage später in Österreich aus „medizinischen“ Gründen noch verzichtete, ist der deutsche Rekord-Torwart nach 117 Länderspielen und sieben großen Turnieren in Serie noch lange nicht gewillt, eine mögliche Degradierung hinzunehmen. Dass İlkay Gündoğan jetzt schon zum EM-Kapitän ernannt wurde, kann der Langzeit-Spielführer verkraften. Die Binde war bei der WM in Katar ohnehin eher Bürde denn Lust.