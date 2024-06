Fußball-EM Neuer, Müller, Kroos: Das letzte Hurra der Rio-Champions

Aber bitte nicht schon am Samstag (21.00 Uhr/ZDF/Magenta TV) in Dortmund nach dem Achtelfinale gegen Dänemark. Das wäre zwei Wochen zu früh. Als Zielpunkt haben sich alle Champions von 2014 den 14. Juli gesetzt - das EM-Finale in Berlin. Zehn Jahre und einen Tag nach der magischen Nacht im Maracanã. Bestenfalls erst dann. Aber spätestens dann endet ziemlich sicher eine Ära in der DFB-Historie. Zusammen 364 Länderspiele für Deutschland, drei goldene WM-Medaillen, dazu in Summe zehn Champions-League-Siege, je fünf für die Bayern und fünf für Real Madrid. Eine Vielzahl an nationalen Titeln. Drei Welt-Karrieren eben.