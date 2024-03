Nationalmannschaft Neuer Vertrag: Nagelsmann zitiert Völlers „schaun mer mal“

„Ein Angebot ist immer der erste Schritt. Ich habe kein Angebot vorliegen. Und ich will auch gar keinen Druck aufbauen. Meine Aussagen sollten den DFB nicht in Zugzwang bringen. Wir haben einen Vertrag unterschrieben bis nach der EM - beiderseits in vollem Bewusstsein“, schilderte Nagelsmann den Status quo und ergänzte: „Ein vorliegendes Angebot ist am Ende auch keine Garantie.“ Der Sportdirektoren-Vertrag von Völler (63) endet auch im Sommer.