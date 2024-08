Nationalmannschaft Neuer wendet sich emotional an seine Fans

Manuel Neuer hat sich nach seinem Rücktritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit einem emotionalen Schreiben an seine Fans gewandt. „Normalerweise mache ich so etwas nicht. Ich bin ein sehr privater Typ“, schreibt der Torwart auf dem Portal „The Players' Tribune“. Doch nach seiner Entscheidung, seine Ära im DFB-Trikot zu beenden, wolle er mehr schreiben als nur einen Beitrag bei Instagram: „Ich möchte euch erklären, was Deutschland für mich bedeutet. Was Fußball für mich bedeutet.“