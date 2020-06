DFB-Kapitän : Neuer zur Corona-Zeit: „Austausch fehlt am meisten“

Berlin Nationalmannschafts-Kapitän Manuel Neuer sehnt das Ende der coronabedingten Länderspielpause herbei. „Was uns allen am meisten fehlt in dieser Zeit, ist der zwischenmenschliche Austausch“, sagte Neuer zur nun schon über halbjährigen Pause.

Der 34 Jahre alte Schlussmann hofft wie auch Bundestrainer Joachim Löw auf einen Neustart im Herbst, in welcher Form auch immer. Für den 3. September ist der Beginn der Nations League gegen Spanien angesetzt, drei Tage später soll das nächste Spiel in der Schweiz folgen. Die aktuelle Situation sei weiter „schwierig zu beurteilen“, so Neuer. Keiner wisse, wie die Situation in drei Monaten sein werde.