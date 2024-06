Fußball-EM Neuers Glanztat vorm Joker-Tor: „War wichtig, da zu sein“

Für das so späte Joker-Torglück der Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz durfte sich auch Manuel Neuer feiern lassen. Denn der Torwart hatte vor dem Kopfballtreffer von Niclas Füllkrug in der Nachspielzeit zum 1:1-Endstand in Frankfurt den deutschen K.o. in der Partie und im Kampf um den EM-Gruppensieg verhindert.