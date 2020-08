Nationalmannschaft : Neuhaus zur Löw-Berufung: „Lasse alles auf mich zukommen“

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbachs Fußball-Profi Florian Neuhaus freut sich über das Lob von Bundestrainer Joachim Löw und die erstmalige Berufung in die deutsche Nationalmannschaft.

Löw hatte am Vortag die Entwicklung des in Landsberg am Lech geborenen Mittelfeldspielers gelobt. „Florian Neuhaus ist ein sehr intelligenter Spieler, der auch schon bei der U21-Auswahl überzeugt hat. In der vergangenen Saison hat er sich sehr gut weiterentwickelt. Daher hat er diese Einladung absolut verdient“, hatte Löw erklärt.

Neben Neuhaus holte der Bundestrainer auch die beiden Neulinge Robin Gosens (Atalanta Bergamo) und Torhüter Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) in seinen 22-Spieler-Kader für die Partien in der Nations League am 3. September in Stuttgart gegen Spanien und drei Tage später in Basel gegen die Schweiz.