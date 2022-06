Nationalmannschaft : Nicht die eine Wahrheit: Der DFB und die Katar-Debatte

Herzogenaurach Der DFB setzt seine Informationsreihe zum WM-Gastgeberland Katar fort. In Herzogenaurach hören die Spieler die Meinungen verschiedener Interessengruppen. Der Umgang mit dem Turnier bleibt schwierig.

Ganz vorne saß unter anderem das Bayern-Quartett Thomas Müller, Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Serge Gnabry, als sich der Deutsche Fußball-Bund in einer ersten öffentlichen Runde dem komplexen Thema weiter zu nähern versuchte. „Es gibt nicht diese eine Wahrheit“, resümierte DFB-Direktor Oliver Bierhoff am Ende der Veranstaltung. Umso wichtiger sei, „dass wir uns damit beschäftigen, Position beziehen“.

Wie muss, wie soll der mitgliederstärkste Einzelsportverband der Welt mit einem Turnier-Ausrichter umgehen, der in der öffentlichen Wahrnehmung wegen der Menschenrechtslage und der Situation für ausländische Arbeiter keiner sein sollte? Der aus den USA per Video zugeschaltete Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger, inzwischen als DFB-Botschafter für Vielfalt aktiv, sprach von einem „Dilemma“. Besonders für die Spieler, von denen mehr verlangt werde als von mit Katar viel mehr verflochtenen Wirtschaftsunternehmen.

„Jeder einzelne Spieler muss für sich entscheiden, wie viel Druck er zulässt“, sagte der 40 Jahre alte Hitzlsperger. „Ich würde an die Spieler appellieren, nur über die Dinge zu reden, über die sie Bescheid wissen.“ Wortmeldungen der Profis, die direkt nach dem Training am Vormittag in Vorbereitung auf das Nations-League-Spiel gegen Italien am Samstag (20.45 Uhr/RTL) aufmerksam zuhörten, waren nicht geplant.